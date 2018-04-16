Различные группы националистов давно спорят, кому жить в занятом особняке

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Киева.

Фото, которые обнародовали правоохранители, свидетельствуют, что случай произошел у дома по улице Обуховской, 60 возле станции метро "Академгородок".

Это арестован в рамках уголовного производства дом, который приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову . В нем полулегально проживают переселенцы из Донбасса и атошникы из разных батальонов.

Из-за этого дом 21 октября прошлого года разгорелся конфликт между лидером "движения ОУН" Николаем Коханивским и другим известным националистом Русланом Качмалою . Последний добивался выселения людей Кохановского из дома, утверждая, что между них есть наркоманы. Кохановский выстрелил в него из травматического пистолета.

В ночь на 26 октября в доме по Обуховской, 60 произошел сильный пожар .