|В Киеве произошла перестрелка возле "дома Арбузова": есть пострадавшие - ФОТО
|16.04.2018 13:03
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Различные группы националистов давно спорят, кому жить в занятом особнякеВ Киеве на улице Обуховской между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: один из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Киева.
Фото, которые обнародовали правоохранители, свидетельствуют, что случай произошел у дома по улице Обуховской, 60 возле станции метро "Академгородок".
Это арестован в рамках уголовного производства дом, который приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову . В нем полулегально проживают переселенцы из Донбасса и атошникы из разных батальонов.
Из-за этого дом 21 октября прошлого года разгорелся конфликт между лидером "движения ОУН" Николаем Коханивским и другим известным националистом Русланом Качмалою . Последний добивался выселения людей Кохановского из дома, утверждая, что между них есть наркоманы. Кохановский выстрелил в него из травматического пистолета.
В ночь на 26 октября в доме по Обуховской, 60 произошел сильный пожар .
Вечером 25 октября 2017 Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв , в результате которого погибли два и получили ранения три человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук. Мосийчук активно выступал в защиту Кохановского в конфликте с Качмалою.