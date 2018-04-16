В Киеве на улице Обуховской между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов, информирует svodka.net.

В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали, сообщает столичная полиция.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото, которые обнародовали правоохранители, свидетельствуют, что случай произошел у дома по улице Обуховской, 60 близко станции метро «Академгородок».

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Это арестованный в рамках уголовного производства дом, который приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову. В нем полулегально проживают переселенцы с Донбасса и атошники из разных батальонов.

В своем фейсбуке Коханивский заявил, что неизвестные осуществили попытку рейдерского захвата здания на ул. Обуховской. По его словам, в ходе конфликта был избит доброволец ОУН Александр Рычков с позывным «Будяк».

Из-за этого дома 21 октября прошлого года разгорелся конфликт между лидером «движения ОУН» Николаем Коханивским и другим известным националистом Русланом Качмалой (Рэм). Последний добивался выселения людей Коханивского из дома, утверждая, что между них есть наркоманы. Коханивский выстрелил в него из травматического пистолета.

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В ночь на 26 октября в доме по Обуховской, 60 произошел сильный пожар.

Вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала «Эспрессо» произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе нардеп Игорь Мосийчук. Мосийчук активно выступал в защиту Коханивского в конфликте с Качмалой.

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