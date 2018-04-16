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Луценко заявил, что не видит оснований для уголовного преследования Холодницкого
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16.04.2018 13:07
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар
Холодницкий находится в отпуске, заявил генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко. Луценко (на фото) заявил, что Холодницкий в
отпуске Фото: ЕРА По его словам, пленки анализировал как он сам,
так и глава Национального антикоррупционного бюро Артем
Сытник."И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматривается
дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток,
которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И
следовательно никакого уголовного преследования на этот момент я не
усматриваю", – подчеркнул глава ГПУ.Он добавил, что сейчас
Холодницкий находится в отпуске.""Назар Иванович Холодницкий был у
меня… Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при
этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно,
то есть будет сотрудничать с КДК (Квалификационная
дисциплинарная комиссия прокуроров, – )", – отметил
Луценко.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько
недель прослушивало кабинет главы САП Назара
Холодницкого. В интервью ZN.UA Сытник пояснил, что в деле
Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его
словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и
эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил
комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы
САП. Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии
прокуроров Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может
приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого минимум
через месяц.
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