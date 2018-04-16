Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в отпуске, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Луценко (на фото) заявил, что Холодницкий в отпуске Фото: ЕРА По его словам, пленки анализировал как он сам, так и глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник."И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматривается дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И следовательно никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю", – подчеркнул глава ГПУ.Он добавил, что сейчас Холодницкий находится в отпуске.""Назар Иванович Холодницкий был у меня… Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с КДК (Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров, – )", – отметил Луценко.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого. В интервью ZN.UA Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого минимум через месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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