Выходные на передовой прошли с потерями между террористов «ДНР», в частности в районе оккупированного Докучаевска.

Об этом в Facebook сообщают волонтеры «Вернись живым».

«В районе временно оккупированного Докучаевска защитники Украины по первое число насыпали боевикам, которые до этого прибегали к вооруженным провокациям», — говорится в сообщении.

По данным разведки волонтеров, в «ДНР» теперь на 17 российских наемников меньше.

«Еще более 30 террористов были ранены, и теперь вряд ли смогут направить оружие в сторону мирных городов», — добавили в «Вернись живым».

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