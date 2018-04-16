|Луценко: Холодницкий на время проверки находится в отпуске
|16.04.2018 13:09
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в отпуске на время проверки его действия квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуратуры. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент
"Сам Назар Иванович Холодницкий был у меня. Мы общались, и он
принял решение уйти на время в отпуск, при этом гарантируя, что он
напишет свои объяснения (для КДКП - ред.) или даст устно. То есть
будет сотрудничать с КДКП", - сказал Луценко.
Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия по Холодницкого.
В НАБУ заявили , что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницкого.
Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.
Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.
Холодницкий заявил, что будет просить об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должен принимать КДКП.