Глава НАК " Украины" Андрей Коболев развелся со своей супругой Зоряной, с которой топ-чиновник прожил в браке 14 лет и завел троих детей. Бракоразводный процесс длился весь прошлый год и завершился перед Новым годом.

Впрочем, последние 2 года супруги и так проживали отдельно, пишет и приводит информацию Киево-Святошинского районного суда от 17 октября 2017 года, где указано, что семейная жизнь супругов не сложилась из-за ссор и недоразумений, передает .

Сохранить семью не пожелали оба жена, срок на примирение также не захотели брать.

При этом Коболев оставил бывшей жене элитный автомобиль Porsche Cayenne 2007 года выпуска. Кроме того, по договору о разделе имущества от 4 декабря 2017 года, женщина получила дом площадью 275,5 квадратных метров и 12 соток земли в селе Чайки под Киевом.

После разрыва брака Зоряна оставила себе фамилию мужа.

Отмечается, что Зоряна Коболева является конечным выгодоприобретателем киевского ООО "Зет Ван Групп". Предприятие основано в марте 2015 года и специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, размер уставного капитала - 10 тыс. грн.

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