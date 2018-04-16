|Отчет правительства Гройсмана в Верховной Раде перенесли на лето
|16.04.2018 13:11
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руководитель "Батькивщины" Тимошенко считает, что "часть зала во главе с Президентом хочет снять Гройсмана, а часть политиков всячески этому противится"18 апреля комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики должен был заслушать отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров в 2017 году.
Фото: соцсети
На сайте комитета появилось сообщение, что отчет перенесен на 20 июня.
После рассмотрения в комитетах отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимир Гройсман.
В комментарии LB.ua глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что отчет Кабмина в Раде перенесли по политическим причинам.
"Думаю, что здесь есть политическая причина. Честно, я не верю, что 2/3 зала парламента вообще волнует отчет премьер-министра. Поэтому я думаю, что это все политические и кулуарные танцы. Часть зала во главе с Президентом хочет снять Гройсман, а часть политиков всячески этому противится. И вокруг только этого происходит эта кулуарщины " , - сказала она.
В свою очередь, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что отчет о выполнении Программы деятельности правительства за 2017 перенесли в результате переговоров внутри коалиции.
"Мне известно, что они всю неделю вели переговоры. И перенесли отчет правительства на июнь. Просто идут торги: кого утвердить в должности, а кого нет, кого снять с должностей" , - сказал Бойко.
Ранее, в СМИ сообщалось, что БПП собирался отозвать из правительства четырех министров из своей квоты - Александра Данилюка, Ульяну Супрун, Игорь Насалик и Тарас Кутовой. Если же Гройсман на это не согласился бы, то БПП добивался бы отставки только правительства.