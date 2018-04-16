руководитель "Батькивщины" Тимошенко считает, что "часть зала во главе с Президентом хочет снять Гройсмана, а часть политиков всячески этому противится"

На сайте комитета появилось сообщение, что отчет перенесен на 20 июня.

После рассмотрения в комитетах отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимир Гройсман.

В комментарии LB.ua глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что отчет Кабмина в Раде перенесли по политическим причинам.

"Думаю, что здесь есть политическая причина. Честно, я не верю, что 2/3 зала парламента вообще волнует отчет премьер-министра. Поэтому я думаю, что это все политические и кулуарные танцы. Часть зала во главе с Президентом хочет снять Гройсман, а часть политиков всячески этому противится. И вокруг только этого происходит эта кулуарщины " , - сказала она.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что отчет о выполнении Программы деятельности правительства за 2017 перенесли в результате переговоров внутри коалиции.

"Мне известно, что они всю неделю вели переговоры. И перенесли отчет правительства на июнь. Просто идут торги: кого утвердить в должности, а кого нет, кого снять с должностей" , - сказал Бойко.