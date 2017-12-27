|"Ворскла" продлила контракт с основным защитником клуба
|27.12.2017 04:42
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Фланговый защитник Игорь Пердута решил продлить свой договор с полтавской “Ворсклой”, где делал первые шаги в карьере, информирует со ссылкой на пресс-службу “Ворсклы”.
Стабильная игра 27-летнего футболиста побудила руководство "ворсклян" предложить ему договор сроком на три года, на что игрок, недолго думая, согласился, поставив свою подпись под новым соглашением.
Стоит отметить, что в осенне-зимней части сезона 2017/2018 Пердута принял участие в 18 поединках полтавского клуба в УПЛ, в каждом из которых провел на поле по 90 минут.
Добавим также, на счету Пердута целом 130 проведенных игр в форме "Ворсклы".
Как сообщал "Ворскла" проведет девять спаррингов в зимнее межсезонье.
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