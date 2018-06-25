Цель реорганизации департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины – избавиться "от неудобного и нелояльного подчиненного" – начальника департаментаСергея Горбатюка, считают адвокаты семей Небесной сотни. Адвокаты требуют усилить Департамент спецрасследований, а не реорганизовывать его Фото: Gordonua.com Юристы подчеркнули, что будут расценивать такой шаг как свертывание расследования дел Майдана."С начала следствия, мы требовали создания координационного центра расследований преступлений, совершенных против участников протестных акций, передачи данных дел в единое структурное подразделение. Под давлением потерпевших, адвокатов, общественности в январе 2015-го году было создано Управление специальных расследований. И только после этого начались реальные продвижения в расследовании. Постепенно удалось собрать в данном подразделении расследования большинства дел по различным эпизодам преступлений против Майдана, которые до того мертвым грузом лежали в разных структурных подразделениях прокуратуры и Министерства внутренних дел", – отмечают адвокаты.Они предполагают, что цель реорганизации департамента – избавиться "от неудобного и нелояльного подчиненного" – начальника ДСР Сергея Горбатюка, и неудобных следователей и прокуроров".Юристы требуют от Генпрокурора оставить и усилить департамент, увеличить количество следователей, прекратить доказывать на них давление."В полном объеме обеспечить кадрово и материально ДСР, чтобы это структурное подразделение Генеральной прокуратуры могло и в дальнейшем выполнять поставленную перед ним задачу – организовывать и проводить досудебное расследование преступлений, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства", – говорится в обращении. https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1073219622825958 22 июня нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подписать приказ, который действительно ликвидирует департамент специальных расследований Генпрокуратуры. По словам Найема, Горбатюка якобы собрались уволить.23 июня спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что ГПУ планирует реформировать департамент спецрасследований, который, в частности, занимается расследованием преступлений против активистов Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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