В Киеве в общежитии переселенцев произошла стрельба. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, между двумя мужчинами возник конфликт, в разгаре которого прозвучало несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.

"Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по факту стрельбы открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

В то же время руководитель Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский рассказал, что конфликт возник из-за попытки рейдерского захвата.

Напомним, здание, которое находится на улице Обуховской, 60, так называемый "дом Арбузова", используется как общежитие для внутренних переселенцев. По некоторым данным, там живут бойцы добровольческих батальонов и их семьи.

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на понедельник, 16 апреля, в Киеве в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв , в результате чего пострадали два человека.

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