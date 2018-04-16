|В России начали блокировать Telegram
|16.04.2018 13:14
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"Информация о данных интернет-ресурсах направлена операторам связи с целью ограничения доступа", – говорится в сообщении.
Telegram значится в реестре ресурсов, к которым Роскомнадзор ограничил доступ.
Скриншот: blocklist.rkn.gov.ru
20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции.
13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца. Ее представители не присутствовали на заседании.
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