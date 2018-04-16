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В России начали блокировать Telegram
16.04.2018 13:14
Роскомнадзор направил информацию о Telegram интернет-провайдерам для блокировки ресурса. В России начали блокировать Telegram Фото: ЕРА

"Информация о данных интернет-ресурсах направлена операторам связи с целью ограничения доступа", – говорится в сообщении.

Telegram значится в реестре ресурсов, к которым Роскомнадзор ограничил доступ.

Скриншот: blocklist.rkn.gov.ruСкриншот: blocklist.rkn.gov.ru

20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.

Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции.

13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца. Ее представители не присутствовали на заседании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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