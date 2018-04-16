В марте 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось на 4,4% до 366,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

Так, в частности, по данным Госстатистики, в феврале в Украине насчитывалось 383,7 тысяч безработных, а уже в марте их стало меньше на 16,8 тысяч человек до 366,9 тысяч человек. То есть количество безработных уменьшилось на 4,4%.

В марте 197,9 тысяч безработных насчитывалось между женщин, и 169 тысяч — между мужчин.

Напомним, в марте 2018 года безработные украинцы получали помощь средний размер которой достигал 2 587 грн или почти 70% размера минимальной заработной платы (3 723 грн). С начала года размер этой помощи вырос на 10%.

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