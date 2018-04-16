|Двое высокопоставленных сотрудников СБУ совершили суицид
|16.04.2018 13:19
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Экс-заместитель начальника Киевского губкома умер, другой сотрудник СБУ находится в реанимацииВечером в воскресенье в селе Михайловская Рубежовка Киевской области застрелился Олег Вовчок - полковник Службы безопасности Украины, который вышел в отставку в прошлом году с должности заместителя начальника киевского главка спецслужбы.
Фото: 1news.zp.ua
40-летний Вовчок выстрелил в себя из пистолета Sauer. Полиции об инциденте сообщил сын гражданской жены.
Еще одна попытка самоубийства произошла днем в воскресенье. 33-летний сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ткаченко выстрелил себе в голову из пистолета Макарова, сообщила в полицию его жена.
Выдержки из сводки полиции Киевской области обнародовало издание "ОРД".
Представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила "Украинским Новостям" , что Ткаченко в тяжелом состоянии в больнице:
"Случаи не связаны между собой. Погибший при попытке суицида, полковник в отставке, работал не только в СБУ, но и в других правоохранительных органах. Второй человек, что сделала попытку суицида, является сотрудником СБУ, к счастью, он выжил" .
В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на место происшествия в Михайловскую Рубежевка выезжала опергруппа и судмедэксперты.
"Случай расследуется, как факт самоубийства Киево-Святошинского управлением полиции. Оснований говорить о том, что кто-то" помог "покончить с собой, на данный момент нет. Будет передаваться производство в расследовании - пока не известно" , - отметил Жукович.