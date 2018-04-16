Экс-заместитель начальника Киевского губкома умер, другой сотрудник СБУ находится в реанимации

40-летний Вовчок выстрелил в себя из пистолета Sauer. Полиции об инциденте сообщил сын гражданской жены.

Еще одна попытка самоубийства произошла днем ​​в воскресенье. 33-летний сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ткаченко выстрелил себе в голову из пистолета Макарова, сообщила в полицию его жена.

Выдержки из сводки полиции Киевской области обнародовало издание "ОРД" .

Представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила "Украинским Новостям" , что Ткаченко в тяжелом состоянии в больнице:

"Случаи не связаны между собой. Погибший при попытке суицида, полковник в отставке, работал не только в СБУ, но и в других правоохранительных органах. Второй человек, что сделала попытку суицида, является сотрудником СБУ, к счастью, он выжил" .

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на место происшествия в Михайловскую Рубежевка выезжала опергруппа и судмедэксперты.