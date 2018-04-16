Об этом говорится в открытом письме Европейской Бизнес Ассоциации в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В своем обращении Ассоциация призывает перенести Морскую поисково-спасательную службу (МПСС) в сферу управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и предусмотреть ее финансирование за счет Государственного бюджета Украины в следующем году, говорится на сайте ЕБА.

Такая позиция, по мнению ЕБА, аргументирована тем, что сейчас источником финансирования деятельности МПСС является корабельный сбор. Эксперты Ассоциации проанализировали мировые практики финансирования учреждений, на которые возложены функции поиска и спасения на море, и пришли к выводу, что функция по обеспечению безопасности мореплавания в сфере осуществления аварийно-спасательных работ является публичной, а значит должна финансироваться государством за счет государственного бюджета.

Так, в Украине ГСЧС финансируется из Государственного бюджета, а не за счет владельцев зданий, в которых могут возникнуть аварийные события. По мнению экспертов Ассоциации, такой же подход может быть применен к осуществлению аварийно-спасательных работ на море.

Также, согласно тексту письма, в соответствии с Законом Украины «О морских портах Украины», использование средств от портовых сборов допускается исключительно по их целевому назначению. А корабельный сбор взимается в пользу пользователя портовой акватории, а также владельца операционной акватории причала. Основной целью корабельного сбора является финансирование содержания и развития акватории и морской инфраструктуры соответствующего порта. Текущее состояние дел, помимо прочего, приводит к тому, что суда, во время захода в морской порт, используют только его (или связанные с его деятельностью) гидротехнические сооружения, обеспечивающие финансирование также и МПСС, услугами которой не пользуются, ведь они актуальны только в случае возникновения чрезвычайных аварийных событий.

В письме также говорится о том, что компании-члены Ассоциации обеспокоены тем, что использование портовых сборов на цели, отличные от содержания портовой инфраструктуры, приводит к ее постепенному упадку и ухудшению конкурентоспособности отечественных портов.

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