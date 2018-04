Спецпроверка кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии Украины завершена, но окончательного решения профильного комитета по соответствующему представлению президента Петра Порошенко пока нет, рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий: До сих пор остается нерешенной дискуссия по поводу того, как из 14 кандидатов выбрать 13 кандидатов Фото: rada.gov.ua "Спецпроверка наконец завершена. Она заняла больше времени, чем это предусмотрено законом. Законом предусмотрено не менее 20 дней. Но она на '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '241700'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

