Боевики в Донбассе обыскивают квартиру местных жителей для
выявления лиц, скрывающихся от призыва. Об этом со ссылкой на
данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны
Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает
Так, по словам Гуцуляка, между военных на Донбассе вообще растет
недовольство условиями прохождения службы. Растет число дезертиров
и контрактников, которые подали рапорты на досрочное
освобождение.
"Вместе с тем российская оккупационная власть активизировала
деятельность по укомплектованию оккупационных войск за счет
местного населения. В частности, под предлогом проведения так
называемых антитеррористических мероприятий так называемым
правоохранительным органам предоставлено право безосновательно
обыскивать места проживания граждан для выявления лиц, скрывающихся
от призыва, для их принудительной мобилизации" , - сообщил
Гуцуляк.
Такие мобилизационные мероприятия вызывают между местных жителей
возмущение и опасение невозможности трудоустройства за пределами
временно оккупированных территории в дальнейшем.
Напомним, ранее разведка сообщала, что русское командование на
Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе
населенного пункта Новоазовск.
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