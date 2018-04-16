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Боевики на Донбассе обыскивают квартиры для выявления лиц, уклоняющихся от призыва - разведка
16.04.2018 13:24

Боевики в Донбассе обыскивают квартиру местных жителей для выявления лиц, скрывающихся от призыва. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает

Так, по словам Гуцуляка, между военных на Донбассе вообще растет недовольство условиями прохождения службы. Растет число дезертиров и контрактников, которые подали рапорты на досрочное освобождение.

"Вместе с тем российская оккупационная власть активизировала деятельность по укомплектованию оккупационных войск за счет местного населения. В частности, под предлогом проведения так называемых антитеррористических мероприятий так называемым правоохранительным органам предоставлено право безосновательно обыскивать места проживания граждан для выявления лиц, скрывающихся от призыва, для их принудительной мобилизации" , - сообщил Гуцуляк.

Такие мобилизационные мероприятия вызывают между местных жителей возмущение и опасение невозможности трудоустройства за пределами временно оккупированных территории в дальнейшем.

Напомним, ранее разведка сообщала, что русское командование на Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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