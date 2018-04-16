|Официальный доклад: российские системы ПВО не сбили ни одной ракеты, выпущенной США по Сирии
|16.04.2018 13:24
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Ни одна ракета, выпущенная США и союзниками по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием, не была поражена ПВО. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).
«Ни один из самолетов или ракет, которые были задействованы в этой миссии, не были успешно поражены сирийскими ПВО, и нет признаков того, что были задействованы российские системы ПВО», — отметили в командовании.
В пресс-релизе указано, что только по сирийским объектам было выпущено 105 единиц оружия против трех целей. В частности, из региона Красного моря американский ракетный крейсер Monterey выпустил 30 ракет Tomahawk, ракетный эсминец Laboon ВМС США — 7 ракет Tomahawk.
С северной части Арабского залива ракетный эсминец Laboon ВМС США Higgins выпустил 23 ракеты Tomahawk. С восточного Средиземноморья 6 ракет выпустила подводная лодка John Warner (США), 3 ракеты – французский фрегат Languedoc. Кроме того, с воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.
Также британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, а истребители ВВС Франции Rafales и Mirages — 9 ракет.