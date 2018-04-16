Большинство супермаркетов с собственными отделами кулинарии, которые предлагают готовые блюда, пренебрегают элементарными правилами санитарии.

Такое убеждение выразил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, передает со ссылкой на .

"Все зависит от супермаркета. Бывает известная сеть, а один такой паршивый магазин, что туда приходишь и войти невозможно. Все зависит от вашего личного опыта. Если вы доверяете этому магазину, тогда вы можете делать там закупки. Если вы первый раз в этом магазине, то лучше от кулинарии отказаться. Из того, что я иногда вижу – это просто ужас. Этим людям все равно на вас", - отметил он.

В пример были приведены манипуляции со скоропортящимися салатами.

"Есть санитарные нормы, которые предусматривают, что "Шуба" может храниться 12-16 часов. Эти ребята 48 уже ставят. Я говорю, а почему вы решили, что "Шубу" или "Оливье" 48 часов можно хранить? Просто так решили и все. А это потому, что они прописали ТУ (технические условия. – Ред.), которые недоступны нам, и там они каким-то образом "повысили качество" своего изделия, которое не теряет вкусовые качества, и еще й безопасно в течении 48 часов", - подчеркнул Несмиянов.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что государство самоустранилось с рынка.

"Все делают, что хотят. Вот в чем беда", - резюмировал знаток.

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