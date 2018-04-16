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В столице Армении массовые акции протеста: полиция разгоняет людей - ВИДЕО
16.04.2018 13:27
В столице Армении массовые акции протеста: полиция разгоняет людей - ВИДЕО
Сейчас перекрыто ряд автодорог, соединяющих спальные районы столицы с центром
В столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра перекрыли ряд ключевых автодорог в городе.
В столице Армении массовые акции протеста: полиция разгоняет людей - ВИДЕО Фото: AFP

На дорогах оставленные машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт, сообщает "Интерфакс" .

Фото: Sputnik

Движение по центру города почти прекращено.

Полиция заблокировала подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Также отмечается, что силы полиции начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов.

Одна из автодорог уже очищена от демонстрантов и перекрыта полицейскими.

Напомним, что в Армении проведена конституционная реформа, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. Первые после реформы выборы премьер-министра, который получает широкие полномочия, назначенные в парламенте на 17 апреля.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал должность президента.

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