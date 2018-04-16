Сейчас перекрыто ряд автодорог, соединяющих спальные районы столицы с центром

На дорогах оставленные машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт, сообщает "Интерфакс" .

Фото: Sputnik

Движение по центру города почти прекращено.

Полиция заблокировала подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Также отмечается, что силы полиции начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов.

Одна из автодорог уже очищена от демонстрантов и перекрыта полицейскими.

Напомним, что в Армении проведена конституционная реформа, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. Первые после реформы выборы премьер-министра, который получает широкие полномочия, назначенные в парламенте на 17 апреля.