Согласно решению первой леди США Мелании Трамп, самое старое дерево на лужайке Белого дома, посаженное в середине 19-го века, будет спилено. Об этом сообщает Fox News, передает

Это распоряжение Мелания Трамп отдала из-за того, что магнолия, посаженная в 1835 году седьмым президентом страны Эндрю Джексоном, на данный момент сильно повреждена и не падает только благодаря поддержке специальных конструкций.

В сообщении отмечается, что для спасения дерева были приложены все усилия, а такое решение М.Трамп принято с целью обеспечения безопасности посетителей Белого дома.

Кроме того, первая леди распорядилась сохранить куски древесины и семена для посадки новой магнолии на этом месте.

Как сообщал в конце ноября этого года первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп на своей странице в Facebook показала, как украсили Белый дом к Рождественским праздникам.

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