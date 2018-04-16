Извесную голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли увезла скорая помощь прямо из ее дома, где она потеряла сознание, сообщает Корреспондент .

По данным источника, в больнице у Анджелины констатировали истощение.

Стоит отметить, потеря сознания произошла еще в прошлом месяце, но об это стало известно журналистам только сейчас. Кто нашел звезду и вызвал скорую в СМИ не уточняют.

Кроме этого, недавнее фото на странице Джоли в Instagram отчетливо демонстрирует, что актриса находится не в лучшем состоянии.

Снимок актриса подписала так: "Где бы я ни была, я всегда нахожу окно и смотрю в него, мечтая быть в другом месте".

Как сообщал svodka.net ранее, Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом начала отношения с новым мужчиной. Источник из окружения звезды рассказал, что она сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости.

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