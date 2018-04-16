|Потеряла сознание: Джоли увезла скорая помощь прямо из ее дома
|16.04.2018 13:30
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Извесную голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли увезла скорая помощь прямо из ее дома, где она потеряла сознание, сообщает Корреспондент.
По данным источника, в больнице у Анджелины констатировали истощение.
Стоит отметить, потеря сознания произошла еще в прошлом месяце, но об это стало известно журналистам только сейчас. Кто нашел звезду и вызвал скорую в СМИ не уточняют.
Кроме этого, недавнее фото на странице Джоли в Instagram отчетливо демонстрирует, что актриса находится не в лучшем состоянии.
Снимок актриса подписала так: "Где бы я ни была, я всегда нахожу окно и смотрю в него, мечтая быть в другом месте".
Как сообщал svodka.net ранее, Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом начала отношения с новым мужчиной. Источник из окружения звезды рассказал, что она сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости.
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