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Потеряла сознание: Джоли увезла скорая помощь прямо из ее дома
16.04.2018 13:30

Извесную голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли увезла скорая помощь прямо из ее дома, где она потеряла сознание, сообщает Корреспондент.

По данным источника, в больнице у Анджелины констатировали истощение.

Стоит отметить, потеря сознания произошла еще в прошлом месяце, но об это стало известно журналистам только сейчас. Кто нашел звезду и вызвал скорую в СМИ не уточняют.  

Кроме этого, недавнее фото на странице Джоли в Instagram отчетливо демонстрирует, что актриса находится не в лучшем состоянии.

Снимок актриса подписала так: "Где бы я ни была, я всегда нахожу окно и смотрю в него, мечтая быть в другом месте".

Как сообщал svodka.net ранее, Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом начала отношения с новым мужчиной. Источник из окружения звезды рассказал, что она сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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