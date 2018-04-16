Основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд».

Российская Федерация усилила флот кораблями и вспомогательными судами и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, информирует svodka.net.

В нем отмечается, что «разведка штаба отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря».

В этом районе проводится ряд мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.

В штабе АТО не исключают, что основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд».

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Исходя из этого, штаб предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации. Не исключено, это украинские рыболовецкие суда будут задерживаться российской стороной.

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