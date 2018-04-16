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Главу Национального союза писателей обвинили в попытке обанкротить организацию
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16.04.2018 13:31
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Генеральный директор дирекции управления имуществом Национального
союза писателей Украины Николай Остривный выявил нарушения в
хозяйственной деятельности этой организации. Он считает, что
председатель Союза Михаил Сидоржевский умышленно доводит НСПУ до
банкротства. | Помещения Союза писателей в центре Киева
сдают дешевле рыночных цен, заявил Остривный Фото: nspu.com.ua
Остривный пишет, что помещения Союза писателей в центре Киева по
улице Олеся Гончара, 52, площадью 1500 м2 сдают в
аренду за 80 тыс. грн в месяц, когда за них можно получать "как
минимум 400 тыс гривен ежемесячно". Такая ситуация, по его данным,
сложилась со всеми объектами НСПУ."По моим подсчетам, ежемесячно
Союз теряет из-за заниженных цен на аренду более одного миллиона
гривен! В условиях, когда Украина ведет войну с Россией, и деньги
нужны на оборону страны, принимать от государства более 900 тысяч
гривен на свои нужды аморально", – говорится в письме.Директор
департамента заявил, что глава НСПУ "с молчаливого согласия
Секретариата" целенаправленно в личных целях пытается довести Союз
писателей до банкротства, чтобы продать имущество НСПУ за долги.
Остривный отмечает, что написал заявление об увольнении в знак
протеста против нарушений после того, как несколько раз безуспешно
пытался вернуть деятельность Союза в рамки закона.Два года назад
группа секретарей Союза писателей обвинила главу организации в
коррупции, об этом писал "Галицький корреспондент". Тогда
сотрудники заставили руководство пойти на
проверку финансово-хозяйственной деятельности, и комиссия
обнаружила те же нарушения, о которых теперь заявляет Остривный,
отмечают "Українські новини".фотогалерея (1 из 3)
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