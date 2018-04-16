Генеральный директор дирекции управления имуществом Национального союза писателей Украины Николай Остривный выявил нарушения в хозяйственной деятельности этой организации. Он считает, что председатель Союза Михаил Сидоржевский умышленно доводит НСПУ до банкротства. | Помещения Союза писателей в центре Киева сдают дешевле рыночных цен, заявил Остривный Фото: nspu.com.ua Остривный пишет, что помещения Союза писателей в центре Киева по улице Олеся Гончара, 52, площадью 1500 м2 сдают в аренду за 80 тыс. грн в месяц, когда за них можно получать "как минимум 400 тыс гривен ежемесячно". Такая ситуация, по его данным, сложилась со всеми объектами НСПУ."По моим подсчетам, ежемесячно Союз теряет из-за заниженных цен на аренду более одного миллиона гривен! В условиях, когда Украина ведет войну с Россией, и деньги нужны на оборону страны, принимать от государства более 900 тысяч гривен на свои нужды аморально", – говорится в письме.Директор департамента заявил, что глава НСПУ "с молчаливого согласия Секретариата" целенаправленно в личных целях пытается довести Союз писателей до банкротства, чтобы продать имущество НСПУ за долги. Остривный отмечает, что написал заявление об увольнении в знак протеста против нарушений после того, как несколько раз безуспешно пытался вернуть деятельность Союза в рамки закона.Два года назад группа секретарей Союза писателей обвинила главу организации в коррупции, об этом писал "Галицький корреспондент". Тогда сотрудники заставили руководство пойти на проверку финансово-хозяйственной деятельности, и комиссия обнаружила те же нарушения, о которых теперь заявляет Остривный, отмечают "Українські новини".фотогалерея (1 из 3) развернуть на весь экран Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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