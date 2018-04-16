За 14-ю неделю 2018 года на корь заразились 794 человека: 351 взрослый и 443 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба , передает

Согласно информации, только в течение 14-ти недель 2018 года корью заболели 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей. На 14-й неделе произошел еще один летальный случай от кори - умер ребенок 3-х лет во Львове, который был не привит. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Больше только людей заболели корью в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986), Черновицкой (909) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской и Харьковской (по 13), Черниговской (15), Херсонской (18) областях.

В течение последних трех месяцев по данным статистической и оперативной отчетности о случаях в Украине наблюдается рост заболеваемости корью в семи областях, снижение заболеваемости - в трех областях, а в других регионах наблюдается переменная ситуация.

Лекарств от кори не существует. Корь - это опасное и очень заразное вирусное заболевание, которое быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировал инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты или переболели корью.

Остановить вспышку может только вакцинация. призывает родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори в том случае, если они не получили прививки согласно календарю.

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