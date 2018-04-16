|Ані Лорак здивувала відвертим декольте у домашньому халаті (ФОТО)
|16.04.2018 13:35
|
Відома співачка Ані Лорак цими вихідними отримал невелику перерву між гастролями з шоу DIVA, тож потішила шанувальників кількома свіжими кадрами.
Так, Кароліна встигла відпочити, катаючись на велосипеді, а також показала чергову світлину з пікантної фотосесії у білому банному халаті. Такий "домашній", здавалось би, образ, зірка доповнила дорогоцінним кольє та яскравим макіяжем.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями