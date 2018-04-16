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Ані Лорак здивувала відвертим декольте у домашньому халаті (ФОТО)
16.04.2018 13:35
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Відома співачка Ані Лорак цими вихідними отримал невелику перерву між гастролями з шоу DIVA, тож потішила шанувальників кількома свіжими кадрами.

Так, Кароліна встигла відпочити, катаючись на велосипеді, а також показала чергову світлину з пікантної фотосесії у білому банному халаті. Такий "домашній", здавалось би, образ, зірка доповнила дорогоцінним кольє та яскравим макіяжем.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 13 Кві 2018 р. о 5:47 PDT



Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 14 Кві 2018 р. о 5:18 PDT


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