«Принятие соответствующих изменений и дополнений будет помогать повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, приблизит украинское законодательство к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы», — сообщает пресс-служба главы государства.

Этим документом криминализируются добровольные половые отношения с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. За данное преступление предусматривается ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее уголовная ответственность предусматривалась за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, однако конкретный возраст не указывался.

Закон также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет для лиц, которые создают места разврата с привлечением малолетнего лица.

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