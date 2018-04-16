В СБУ рассказали, что знают лишь об одной попытке суицида их коллеги.

Журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил, что 15 апреля застрелились два сотрудника СБУ и что самоубийства случились практически одновременно, информирует svodka.net.

«В 22:46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о поступлении информации о самоубийстве г-на Вовчка Олега (полковник, последняя должность в СБУ – замначальник киевского главка, уволился в прошлом году) 08.04.78 г.р. путем выстрела из нарезного оружия – пистолета «Зауэр» N U825621. Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе, в селе Михайловская Рубежовка», – написал он.

Об инциденте якобы рассказал сын гражданской жены.

Второе самоубийство якобы произошло в 14:15.

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По данным Речинского, на «102» поступил звонок от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Ткаченко Сергея Николаевича (1985 г.р.), поступило сообщение, что ее муж выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. На месте происшествия работает реанимационная бригада и находятся работники полиции.

В то же время в СБУ «Обозревателю» рассказали, что знают лишь об одной попытке суицида их коллеги.

А в полиции «Обозревателю» сообщили, что был зафиксирован суицид в Киевской области 14 апреля, однако это не был сотрудник СБУ.

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