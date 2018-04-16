В Украине насчитывается 3 444 государственные предприятия почти треть из которых подлежит ликвидации или реорганизации, передает со ссылкой на “Стратегическое видение управления государственными предприятиями” Минэкономразвития.

В частности, в результате анализа (“триажа”) было установлено, что в Украине насчитывается 3 444 государственные предприятия. Из них, приватизации подлежат 893 предприятия, к передаче в концессию рекомендуется 359 предприятий, 1255 рекомендовано прекратить путем реорганизации или ликвидации, а в отношении 378 государственных и казенных предприятий смена собственника не предусмотрена.

Обратим внимание, реформирование сферы управления госсобственностью является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ.

Напомним, между объектов большой приватизации есть четыре предприятия, приватизация которых будет проводиться в соответствии со старым законодательством о приватизации. Это Одесский припортовый завод, “Сумыхимпром”, “Центрэнерго” и Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира