|Седокова станет ведущей российской премии Ru.TV
|16.04.2018 13:39
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Теперь, официально!! Я рада стать Ведущей Премии RU.TV @ru * tv , которая состоится 26 мая в @crocuscityhall * Так же, клип #УВЛЕЧЕНИЕ номинирован на #СамоеСексуальноеВидео года ! И это только начало * Я спасибо #ВАС ! И мою невероятную команду * И огромное спасибо нашей потрясающим профессионалам, создавшим это фото - @belovaphotographer * Style - @maxgor MakeUp - @romanovamakeup Hair - @elenaball19Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 12 Апр 2018 в 10:21 PDT
Crocus City Hall – концертный зал в Москве.Анна Седокова ранее сообщила, что отдала на обучение в РФ свою дочь Алину.
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