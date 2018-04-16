Украинская певица Анна Седокова радуется грядущей поездке в РФ. Седокова: Я рада стать ведущей премии Ru.TV, которая состоится 26 мая в Crocus City Hall Фото: annasedokova / Instagram "Теперь официально! Я рада стать ведущей премии Ru.TV, которая состоится 26 мая в Crocus City Hall", – написала она. Теперь, официально!! Я рада стать Ведущей Премии RU.TV @ru * tv , которая состоится 26 мая в @crocuscityhall * Так же, клип #УВЛЕЧЕНИЕ номинирован на #СамоеСексуальноеВидео года ! И это только начало * Я спасибо #ВАС ! И мою невероятную команду * И огромное спасибо нашей потрясающим профессионалам, создавшим это фото - @belovaphotographer * Style - @maxgor MakeUp - @romanovamakeup Hair - @elenaball19 Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 12 Апр 2018 в 10:21 PDT Crocus City Hall – концертный зал в Москве.Анна Седокова ранее сообщила, что отдала на обучение в РФ свою дочь Алину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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