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Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд
29.10.2019 17:01
Госдолг Украины в сентябре вырос более чем на $1 млрд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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