Погода, Новости, загрузка...
Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд
29.10.2019 17:01
Госдолг Украины в сентябре вырос более чем на $1 млрд Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 