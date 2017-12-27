Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили "поставил себя выше закона", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Апелляцию ГПУ на освобождение Саакашвили из изолятора рассмотрят 3 января Фото: EPA Он напомнил, что Саакашвили понес административную ответственность в виде штрафа за прорыв границы в сентябре этого года. Луценко считает такое наказание слишком мягким и будет предлагать Верховной Раде установить за подобные правонарушения уголовную ответственность."Дальше Саакашвили понесло на крыльях успеха при нарушении правил для всех. Если можно прорываться через границу, почему нельзя прорываться в Верховную Раду? Почему нельзя требовать абсолютно незаконных действий на улицах? Саакашвили поставил себя выше закона", – отметил генпрокурор.Луценко рассказал, что в рамках конфискации средств окружения экс-президента Виктора Януковича ГПУ отслеживало "вероятные попытки подозреваемых или обвиняемых замести следы – войти в контакт с судьями, прокурорами, следователями"."В рамках этого отслеживания мы увидели, что господин Курченко, человек, который подозревается в нанесении убытков государству на сумму в 14 млрд грн, вступил в контакт с Саакашвили. Правая рука Курченко и правая рука Саакашвили начали договариваться о политическом и финансовом сотрудничестве. В один из моментов и сам Саакашвили позвонил Курченко. Все это я продемонстрировал парламенту", – заявил он.Генпрокурор подчеркнул, что Саакашвили таким образом содействовал преступной организации и "нарушил мораль", потому что "за кровавые деньги Курченко, который сейчас сотрудничает с ФСБ на Донбассе", организовывал протестные митинги.По словам Луценко, дальнейшие следственные действия "должны привести к обвинительным актам"."Оснований для подозрений довольно. Для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем довольно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды", – сказал он.5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие это.Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал фейком.6 декабря помощника лидера "Руху нових сил" Севериона Дангадзе арестовали на 60 суток.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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