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Луценко настаивает, что есть достаточно оснований для домашнего ареста Саакашвили
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27.12.2017 05:01
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили "поставил себя выше
закона", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Апелляцию ГПУ на освобождение Саакашвили из изолятора рассмотрят 3
января Фото: EPA Он напомнил, что Саакашвили понес
административную ответственность в виде штрафа за прорыв границы в
сентябре этого года. Луценко считает такое наказание слишком мягким
и будет предлагать Верховной Раде установить за подобные
правонарушения уголовную ответственность."Дальше Саакашвили понесло
на крыльях успеха при нарушении правил для всех. Если можно
прорываться через границу, почему нельзя прорываться в Верховную
Раду? Почему нельзя требовать абсолютно незаконных действий на
улицах? Саакашвили поставил себя выше закона", – отметил
генпрокурор.Луценко рассказал, что в рамках конфискации средств
окружения экс-президента Виктора Януковича ГПУ отслеживало
"вероятные попытки подозреваемых или обвиняемых замести
следы – войти в контакт с судьями, прокурорами,
следователями"."В рамках этого отслеживания мы увидели, что
господин Курченко, человек, который подозревается в нанесении
убытков государству на сумму в 14 млрд грн, вступил в контакт с
Саакашвили. Правая рука Курченко и правая рука Саакашвили начали
договариваться о политическом и финансовом сотрудничестве. В один
из моментов и сам Саакашвили позвонил Курченко. Все это я
продемонстрировал парламенту", – заявил он.Генпрокурор
подчеркнул, что Саакашвили таким образом содействовал преступной
организации и "нарушил мораль", потому что "за кровавые деньги
Курченко, который сейчас сотрудничает с ФСБ на Донбассе",
организовывал протестные митинги.По словам Луценко, дальнейшие
следственные действия "должны привести к обвинительным
актам"."Оснований для подозрений довольно. Для меры пресечения в
виде домашнего ареста более чем довольно. Посмотрим, какие решения
примут следующие суды", – сказал он.5 декабря Луценко заявил,
что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на
финансирование митингов для свержения украинской власти. По
его словам, целью акций лидера "Руху нових сил"
было прекращение уголовного преследования в отношении беглого
бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над
активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи
телефонных разговоров, якобы подтверждающие
это.Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а
записи ГПУ назвал фейком.6 декабря помощника лидера "Руху нових
сил" Севериона Дангадзе арестовали на 60 суток.Экс-президента
Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря.
Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде
домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря
Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения
и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура
Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22
декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.
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