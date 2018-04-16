Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности.

Как передает УНИАН, об этом Луценко сообщил в комментарии журналистам в Национальной академии прокуратуры Украины в Киеве.

«После определенных, 10-дневных процедур легализации этих пленок, разрешения на их рассекречивание, эти пленки легли на стол, в том числе, и мне. Их анализировал как руководитель НАБУ Артем Сытник, так и я, как руководитель ГПУ. И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматриваются дисциплинарные нарушения», — заявил он, добавив, что «никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий, там не зафиксировано. И следовательно никакого уголовного преследования в данный момент я не вижу».

Однако, по мнению Луценко, часть разговоров, указаний, требований, которые были озвучены Холодницким у себя в кабинете, рассматриваются как грубое нарушение ведомственных нормативных документов, обязательных для всех прокуроров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира