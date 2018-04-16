|Парубий не исключает, что в четверг Рада рассмотрит вопрос нового состава ЦИК
|16.04.2018 13:46
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При положительном решении профильного комитета парламент сможет включить в повестку дня и рассмотреть вопрос об избрании новых членов ЦВК. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент
"Действительно спецпроверка (кандидатов в члены ЦИК - ред.) уже
завершена - она заняла больше времени, чем это предусмотрено
законом, а предусмотрено не менее 20 дней. Теперь остается
процедура - окончательное решение профильного комитета. Если на
заседании Комитета будет принято решение, то в четверг у нас
появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.
Если в среду эти представления будут Комитетом рассмотрены, мы
теоретически, если будет воля Рады, в четверг сможем рассматривать
этот вопрос. Хотя до сих пор остается нерешенная дискуссия, как с
14 кандидатов выбрать 13 ", - сообщил Парубий.