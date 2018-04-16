30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Обязанности руководителя СПА Назара Холодницкого, который ушел в отпуск, временно будут исполнять его первый заместитель Максим Грищук и гепрокурор Юрий Луценко. Об этом глава ГПУ рассказал на брифинге, передает Украинская правда, информирует svodka.net.

«САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук, — ред.), но здесь есть одна очень специфическая ситуация», — отметил он.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности главы ведомства, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

«Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых», — отметил генпрокурор.

Читайте: Прокуратура Украины арестовала российское судно за кражу песка

Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.

По словам Луценко, также в отсутствие Холодницькго он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.

Напомним, 30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Читайте: знаток рассказал, что значит скандал с Холодницким

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в записях, сделанных в кабинете главы САП, усматриваются признаки дисциплинарных нарушений в работе Назара Холодницкого. При этом основания для привлечения его к уголовной ответственности нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира