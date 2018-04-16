|Луценко взял на себя часть полномочий Холодницкого
|16.04.2018 13:46
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30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.
Обязанности руководителя СПА Назара Холодницкого, который ушел в отпуск, временно будут исполнять его первый заместитель Максим Грищук и гепрокурор Юрий Луценко. Об этом глава ГПУ рассказал на брифинге, передает Украинская правда, информирует svodka.net.
«САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук, — ред.), но здесь есть одна очень специфическая ситуация», — отметил он.
Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности главы ведомства, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.
«Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых», — отметил генпрокурор.
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Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.
По словам Луценко, также в отсутствие Холодницькго он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.
Напомним, 30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.
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Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.
Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в записях, сделанных в кабинете главы САП, усматриваются признаки дисциплинарных нарушений в работе Назара Холодницкого. При этом основания для привлечения его к уголовной ответственности нет.