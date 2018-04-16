По состоянию на 16 апреля в Украине взяли на учет 1 221 089 семей вынужденных переселенцев из Крыма и с Донбасса, проинформировали в Министерстве социальной политики Украины. Количество вынужденных переселенцев увеличилось до 1 495 505 человек Фото: un.org "По состоянию на 16 апреля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 495 505 переселенцев или 1 221 089 семей с Донбасса и из Крыма", – проинформировали в ведомстве.По состоянию на 11 декабря 2017 года в Украине было зарегистрировано 1 487 455 переселенцев.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки переселенцев состоянию социальной года апреля Теги: война в украине