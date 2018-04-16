По состоянию на 16 апреля в Украине взяли на учет 1 221 089 семей
вынужденных переселенцев из Крыма и с Донбасса, проинформировали в
Министерстве социальной политики Украины. Количество вынужденных
переселенцев увеличилось до 1 495 505 человек Фото: un.org "По
состоянию на 16 апреля 2018 года, по данным структурных
подразделений социальной защиты населения областных и Киевской
городской государственных администраций, учтено 1 495 505
переселенцев или 1 221 089 семей с Донбасса и из Крыма", –
проинформировали в ведомстве.По состоянию на 11 декабря 2017 года в
Украине было зарегистрировано 1 487 455 переселенцев.Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.В апреле того же года на востоке Украины начался
вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.
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