|Украинский вертолет "Надия" совершил первый полет
|16.04.2018 13:52
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В понедельник, 16 апреля, в Запорожье впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании "Мотор Сич", сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что вертолет МСБ-2 - "Надия" - это модернизированная версия Ми-2. Воздушное судно на 70% состоит из композита, а из салона убран расходный бак.
По данным источника, вертолет будет проходить испытания в течении только года, так как АО "Мотор Сич" планирует пройти сертификацию до конца 2018 года.
Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер.
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