В понедельник, 16 апреля, в Запорожье впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании "Мотор Сич", сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что вертолет МСБ-2 - "Надия" - это модернизированная версия Ми-2. Воздушное судно на 70% состоит из композита, а из салона убран расходный бак.

По данным источника, вертолет будет проходить испытания в течении только года, так как АО "Мотор Сич" планирует пройти сертификацию до конца 2018 года.

Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер .

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