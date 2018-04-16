Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О
внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты
детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации".
Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает
"Принятие соответствующих изменений и дополнений будет помогать
повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине,
приблизит украинское законодательство к международным стандартам
обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит
Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и
Европейского комитета по социальным правам Совета Европы", -
говорится в сообщении.
Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми
криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.
Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового
совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по
правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном
проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой
зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс
квалификации и доказывания этого преступления.
Кроме того, использование предложенного в Законе возрастного
критерия и отказ от употребления термина "половая зрелость" резко
снизит вероятность объективного отношения вины, поскольку
субъективная сторона этого преступления требует от виновного
осознания, что потерпевший не достиг половой зрелости. В то же
время, физиологическок (половое) развитие является индивидуальным и
установления факта недостижения потерпевшей лицом половой зрелости
нередко требует специальных знаний, а в отдельных случаях
невозможно без проведения соответствующей экспертизы.
Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал
закон о дипломатической службе, после чего его должны передать
подпись Президенту.
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