Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации". Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает

"Принятие соответствующих изменений и дополнений будет помогать повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, приблизит украинское законодательство к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы", - говорится в сообщении.



Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления.



Кроме того, использование предложенного в Законе возрастного критерия и отказ от употребления термина "половая зрелость" резко снизит вероятность объективного отношения вины, поскольку субъективная сторона этого преступления требует от виновного осознания, что потерпевший не достиг половой зрелости. В то же время, физиологическок (половое) развитие является индивидуальным и установления факта недостижения потерпевшей лицом половой зрелости нередко требует специальных знаний, а в отдельных случаях невозможно без проведения соответствующей экспертизы.



Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о дипломатической службе, после чего его должны передать подпись Президенту.





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