|У боевиков на оккупированных территориях большие потери, - Семен Кабакаев
|16.04.2018 13:54
|
По результатам перехватов и паники которая начала распространяться в рядах противника, мы насчитали приблизительно 20 раненых и около 10 ликвидированных боевиков.
Об этом на своей странице в Facebook написал Семен Кабакаев, информирует svodka.net.
Сегодня у боевиков на оккупированных территориях большие потери. Полезли они значит в серую зону близко от Докучаевска за техникой, наши недолго думая, приняв данное поползновение за угрозу, открыли огонь на поражение.
По результатам перехватов и паники которая начала распространяться в рядах противника, мы насчитали приблизительно 20 раненых и около 10 ликвидированных боевиков.
Особенно мне понравилось, что долго не думая они начали кричать, что нужно сваливать иначе всех перебьют.
Читайте: Боевиков "ДНР" косит опасная болезнь, - Дмитрий Тымчук
Перебьют или нет, но вам везет, что мы в отличии от вас, придерживаемся всех договоренностей о прекращении огня.