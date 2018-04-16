По результатам перехватов и паники которая начала распространяться в рядах противника, мы насчитали приблизительно 20 раненых и около 10 ликвидированных боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал Семен Кабакаев, информирует svodka.net.

Сегодня у боевиков на оккупированных территориях большие потери. Полезли они значит в серую зону близко от Докучаевска за техникой, наши недолго думая, приняв данное поползновение за угрозу, открыли огонь на поражение.

По результатам перехватов и паники которая начала распространяться в рядах противника, мы насчитали приблизительно 20 раненых и около 10 ликвидированных боевиков.

Особенно мне понравилось, что долго не думая они начали кричать, что нужно сваливать иначе всех перебьют.

Читайте: Боевиков "ДНР" косит опасная болезнь, - Дмитрий Тымчук

Перебьют или нет, но вам везет, что мы в отличии от вас, придерживаемся всех договоренностей о прекращении огня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира