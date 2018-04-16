Президент США Дональд Трамп даже в личных разговорах не мог признать "противника противником", упоминая о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщил прежний руководитель ФБР Джеймс Коми. Коми заявил, что не знает мотивов Трампа, по которым тот не критиковал Путина даже во время личных бесед Фото: ЕРА По словам Коми, он не знает, что стояло за таким поведением Трампа. Экс-директор ФБР заявил, что ему было бы понятно "геополитическое решение" президента, что, мол, он не должен критиковать лидера страны-противника публично по неким причинам. Однако, как сообщил Коми, Трамп "не хотел этого делать даже частным образом".Экс-директор ФБР добавил, что президент США даже в личных разговорах не мог признать "противника противником".В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября республиканец Трамп был избран президентом США. В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке секретной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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