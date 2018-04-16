В России все больше людей из национал-патриотического сектора российского общественного мнения испытывает скрытое разочарование из-за "успехов" политики президента Владимира Путина на оккупированном Донбассе.

Об этом "" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает .

"Путин выступал как спаситель "русского мира", но ограниченность в ресурсах не позволяет ему довести начатое дело до конца. "Новороссия" как идея рухнула, а у так называемых ЛНР и ДНР нет никаких перспектив. Что с ними делать – непонятно. Это примерно та же самая Сирия, только ближе к России. Или то же самое Приднестровье. Вместо того, чтобы расширить подконтрольные территории, что было бы с аплодисментами воспринято значительной частью моих соотечественников, Путин получил еще одно изолированное Приднестровье. При этом старое Приднестровье попало под блокаду, находится в окружении теперь уже двух недружественных государств: Молдовы и Украины. Хотя до 2014 года Украина была если не дружественной, то по крайней мере нейтральной", - отметил он.

"С ДНР и ЛНР ситуация примерно такая же, только они на тысячу километров ближе. То есть тот самый "русский мир" сокращается, отступает и приближается к Москве. И совершенно непонятно, что делать с ДНР-ЛНР: присоединение этих территорий к России сопряжено с огромным количеством издержек и не соответствует путинской стратегии (он бы хотел, конечно, оставить их внутри Украины)", - рассказал политолог.

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