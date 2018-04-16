Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, пишет NEWSONE .

"Анализировал (пленки, - ред.) как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры… И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматривается дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И следовательно никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю", - заявил глава ГПУ во время брифинга.

Также Луценко сообщил, что руководитель САП Назар Холодницкий в настоящее время находится в отпуске.

"Назар Иванович Холодницкий был у меня… Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с КДК (Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров, - ред.)", - подчеркнул Луценко.

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