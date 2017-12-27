Римское “Лацио” на домашнем стадионе вышел победителем из встречи 1/4 финала Кубка Италии по футболу против “Фиорентины”, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

Единственное взятие ворот в противостоянии произошло уже в дебюте игры. На 6 минуте босниец Лулич стал автором победного гола.

Будущий соперник римлян определится в миланском дерби между “Интером” и “Миланом”.

Заметим, что в других парах 1/4 финала встретятся “Наполи” с “Аталантой” и “Ювентус” против “Торино”.

Напомним, что действующим обладателем трофея является “Ювентус” , который имеет уже три подряд завоеванных титулов.

Как сообщал “Лацио” благодаря дублю Иммобиле выиграли у действующего чемпиона страны.

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