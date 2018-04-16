В Национальном союзе писателей Украины (НСПУ) разгорается очередной коррупционный скандал. Генеральный директор Дирекции управления имуществом (ДУИ) Николай Остривный выявил значительные нарушения в хозяйственной деятельности этой литературной организации. Об этом он сообщил в письме председателю НСПУ Михаилу Сидоржевскому и членам правления. Текст документа находится в распоряжении редакции, пишет .

“Ежемесячно Союз теряет из-за заниженных цен на аренду более одного миллиона гривен. В условиях, когда Украина ведет войну с Россией, и деньги нужны на оборону страны, принимать от государства более 900 000 гривен на свои нужды, аморально”, — говорится в письме.

В качестве примера Николай Остривный называет помещения Союза писателей в центре Киева по улице Олеся Гончара, 52, площадью 1500 квадратных метров, сдаваемые в аренду по цене 80 000 гривен в месяц. Хотя за эти помещения “можно получать как минимум 400 000 гривен ежемесячно”.

По мнению Генерального директора ДУИ, председатель НСПУ с молчаливого согласия Секретариата целенаправленно в личных целях пытается довести Союз писателей до банкротства, чтобы продать имущество НСПУ за долги — для личного обогащения.

После нескольких попыток вернуть экономическую деятельность Союза в правовое русло в знак протеста против незаконных действий председателя НСПУ Сидоржевского Николай Остривный написал заявление об увольнении и обнародовал свое письмо.

Напоминаем, два года назад в НСПУ разразился коррупционный скандал, в ходе которого группа секретарей обвинила председателя Союза писателей в коррупции и заставила провести проверку финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия в ходе проверки обнаружила те же нарушения, на которые сейчас указывает Остривный. Однако каких-либо серьезных последствий для Сидоржевского результаты проверки не имели.

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