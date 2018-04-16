Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил в интервью "ГОРДОН", что нужно "вымывать совок из голов" украинцев. Гарбуз рассказал, что создал два проекта: "Луганщина у нас одна" и "Змінимо Україну разом" Фото: loga.gov.ua Он подчеркнул, что "надо вымывать совок из голов, а этого совка больше только именно на востоке Украины". Гарбуз добавил, что для этого создал два проекта: "Луганщина у нас одна" и "Змінимо Україну разом".Глава Луганской областной военно-гражданской администрации рассказал, что первый нацелен на объединение жителей Луганской области по обе стороны Северского Донца. В рамках проекта проводят информационную работу между старшеклассников на оккупированной территории, чтобы они поступали в украинские вузы, организовывают отдых и оздоровление детей, выделяют из областного бюджета деньги на социальную и медицинскую помощь, восстанавливают украинское вещание, отметил Гарбуз."Второй проект, "Змінимо Україну разом", гуманитарный. Главный упор на образование детей. В прошлом году 50 учителей из Луганской области и 50 из Львовской и Тернопольской обменялись на две недели рабочими кое-где. А ведь 80% жителей восточных областей не то что в Западной Украине, даже в Киеве не были. На первую поездку людей приходилось уговаривать. Например, когда я спросил сельского учителя из Луганской области: "Готовы поехать в Западную Украину поработать?" – он ответил: "Да вы что, там бандеровцы!" Зато второй обмен проходил с конкурсным отбором – столько было желающих с обеих сторон", – сказал он.По словам Гарбуза, на эти проекты областной бюджет выделил миллион гривен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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