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Гарбуз: 80% жителей восточных областей не то что в Западной Украине, даже в Киеве не были
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16.04.2018 14:03
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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий
Гарбуз заявил в интервью "ГОРДОН", что нужно "вымывать совок из
голов" украинцев. Гарбуз рассказал, что создал два
проекта: "Луганщина у нас одна" и "Змінимо Україну разом" Фото:
loga.gov.ua Он подчеркнул, что "надо вымывать совок из голов, а
этого совка больше только именно на востоке Украины".
Гарбуз добавил, что для этого создал два проекта: "Луганщина у
нас одна" и "Змінимо Україну разом".Глава Луганской областной
военно-гражданской администрации рассказал, что первый нацелен на
объединение жителей Луганской области по обе стороны Северского
Донца. В рамках проекта проводят информационную работу между
старшеклассников на оккупированной территории, чтобы они поступали
в украинские вузы, организовывают отдых и оздоровление детей,
выделяют из областного бюджета деньги на социальную и медицинскую
помощь, восстанавливают украинское вещание, отметил Гарбуз."Второй
проект, "Змінимо Україну разом", гуманитарный. Главный упор на
образование детей. В прошлом году 50 учителей из Луганской области
и 50 из Львовской и Тернопольской обменялись на две недели рабочими
кое-где. А ведь 80% жителей восточных областей не то что в Западной
Украине, даже в Киеве не были. На первую поездку людей приходилось
уговаривать. Например, когда я спросил сельского учителя из
Луганской области: "Готовы поехать в Западную Украину
поработать?" – он ответил: "Да вы что, там бандеровцы!" Зато
второй обмен проходил с конкурсным отбором – столько было
желающих с обеих сторон", – сказал он.По словам Гарбуза, на
эти проекты областной бюджет выделил миллион гривен.
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