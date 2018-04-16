В понедельник, 16 апреля, в Подольском районе Киева нетрезвый водитель за рулем чужого элитного автомобиля не справился с управлением, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что ДТП произошло на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий.

По данным источника, пьяный работник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды разбил автомобиль. На светофоре похититель авто протаранил Mercedes Sprinter, который в результате врезался в Daewoo Lanos, после чего мужчина пытался скрыться с места происшествия, но полиция обнаружила его под столбом.

Кроме этого, на месте автомойщика взяли образцы отпечатков пальцев ипроверили на драгере. Тест показал содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле, что в десять раз превышает норму.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве водитель автомобиля марки Mitsubishi без переднего номерного знака устроил гонки с сотрудниками патрульной полиции. После погони его вновь остановили и попытались надеть наручники, однако он сопротивлялся и нанес два удара полицейскому.

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