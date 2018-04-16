|Полицейского, который выстрелил в своего коллегу в Винницкой области, отстранили от службы
|16.04.2018 14:10
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Полицейский, который нарушил инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием и выстрелил своему коллеге в живот в школе в Винницкой области, отстранили от службы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области, передает
"Его отстранили на период расследования", - подтвердили в полиции.
Пострадавшего полицейского прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
"Насколько серьезным было ранение, установит по окончании лечения судебно-медицинская экспертиза. Ждем заключение врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 апреля в общеобразовательной школе в Немировском районе Винницкой области во время показа приемов рукопашного боя вследствие нарушения полицейским роты полиции особого назначения инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием его коллега - инспектор роты полиции особого назначения - получил огнестрельное ранение в брюшную полость.
По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Как сообщал на улице Обуховской Святошинского района в Киеве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.