Полицейский, который нарушил инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием и выстрелил своему коллеге в живот в школе в Винницкой области, отстранили от службы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области, передает

"Его отстранили на период расследования", - подтвердили в полиции.

Пострадавшего полицейского прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

"Насколько серьезным было ранение, установит по окончании лечения судебно-медицинская экспертиза. Ждем заключение врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в общеобразовательной школе в Немировском районе Винницкой области во время показа приемов рукопашного боя вследствие нарушения полицейским роты полиции особого назначения инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием его коллега - инспектор роты полиции особого назначения - получил огнестрельное ранение в брюшную полость.

По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщал на улице Обуховской Святошинского района в Киеве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.

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