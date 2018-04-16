После истории в Сирии, да и еще перед парадом 9-го мая, Путин — опасен. Опасен для всех — для нас в России, опасен для Украины, Грузии. Где он будет восстанавливать лицо и свою репутацию — сказать трудно. Но непременно, провокаций ожидать следует.

Все ожидали более серьезных действий западной коалиции в Сирии. Некоторые эксперты называют ее удары слабыми. Понятно, что коалиция достигла ставящую перед собой цель. Никто не собирался уничтожать режим Асада и никто не собирался наносить серьезный убыток российским войскам. Правильнее только сирийские события этих выходных оценивать шахматным термином — угроза сильнее нападения. Сигнал, который получили Асад и Путин, за попытку продолжить нецивилизованое поведение с использованием химических отравляющих веществ, может последовать серьезное наказание. Ясно, что американцы вполне могли ударить по российским средствам противовоздушной обороны, но не делали этого из соображений безопасности. Ожидать, что США и европейцы будут решать какие-то другие проблемы, например, установление демократии — это просто смешно, информирует svodka.net.

Задача выполнена. Вторая авианесущая группировка приближается к Сирии. Главный вывод — теперь Асад и российские группы находятся под особым вниманием.

Что будет дальше? Думаю, после получения такого серьезного предупреждения и Путин, и Асад будут вести себя осторожнее. В том месте, где сосредоточены большие военные ресурсы, они гадить больше не будут. Во всяком случае, Путин. Но в то же время я опасаюсь повышения российской террористической активности там, где она не получит немедленного ответа. После истории в Сирии, да и еще перед парадом 9-го мая, Путин — опасен. Опасен для всех — для нас в России, опасен для Украины, Грузии. Где он будет восстанавливать лицо и свою репутацию — сказать трудно. Но непременно, провокаций ожидать следует. Наиболее вероятное направление — Украина. Действия будут провокационными и гибридными. Путин будет мстить, такова его природа и такое у него на сегодня маниакальное состояние психики.

То, что произошло — это не решение проблем в Сирии. Хотя их проблемы западная коалиция не хочет решать традиционным путем. Тем более, что и сами сирийские силы не вполне демократичны. Очень трудно сделать ставку на какую-то одну группу, на демократическую оппозицию и на курдов. Я уж не говорю о турках, на которых тоже нельзя ставить. Коалиция не хочет вмешиваться в сирийский политический процесс и реагирует только на варварство, например, на использование химического оружия. Поэтому у демократической сирийской оппозиции больших надежд на западную коалицию быть не должно. Участвовать в военных действиях, которые должны привести в какому-то политическому результату, коалиция не хочет. Настаивает на политическом процессе.

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Понятно, что пока там Путин и Асад, эффективного политического процесса не будет. Нужно еще некоторое время для того, чтобы западная коалиция в этом убедилась сама.

В свое время американцы тоже не хотели решать проблемы Ирака, после того как выдавили оттуда Саддама Хусейна. Американские войска остановились на границе с Ираком. И только серьезные преступные действия Саддама Хусейна заставили коалицию войти в Ирак.

Похожая ситуация, видимо, будет и в Сирии. Никто не хочет вмешиваться в тамошний процесс, не хочет таскать каштаны для сирийцев — они сами должны решить свои проблемы. Политически. Но вероятность продолжения политики Путина и Асада по уничтожению сирийского народа — очень высока. Если так и будет, то тогда потребуется военное решение проблемы.

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