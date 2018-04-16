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Суд перенес заседание по поводу возвращения имущества Савченко на 23 апреля
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16.04.2018 14:11
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Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера заявила, что
судья Шевченковского районного суда Киева занят, следовательно
ходатайство защиты нардепа о возвращении ее вещей, изъятых во время
обыска, перенесли. 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без
права залога Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Не состоялся
суд, его перенесли на 23-е число, и причина – что судья занят…
Много ходатайств", – заявила Вера Савченко.По словам сестры
нардепа, суд разрешил сотрудникам СБУ изымать боеприпасы и оружие,
однако это не касалось личных вещей."Они изъяли печати, ноутбуки
волонтеров и мой личный ноутбук. Это по старой накатанной
схеме – если нужно рейдернуть предприятие, тогда изымают
печати. Это единственное у меня объяснение... И сейчас я имею
полное право их забрать, потому что суд не арестовал это
имущество", – продолжила Вера Савченко.Она подчеркнула, что
незаконно изъятое имущество должно быть возвращено в течение 48
часов. "В течение 48 часов должен суд решить, можно ли его оставить
под следствием, вернуть владельцу… Но следователь уже убежал
", – сказала сестра Надежды Савченко.
https://www.facebook.com/UNNews/videos/1681552145264564/
22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности
и дала дозволение на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права
залога. В этот же день она объявила голодовку. Савченко
подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью
насильственного свержения конституционного строя, подготовке к
посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.10 апреля
в квартире Савченко прошли обыски. Мать депутата Мария
Савченко заявила, что сотрудники СБУ искали гранатометы и гранаты,
но ничего не нашли.
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