Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера заявила, что судья Шевченковского районного суда Киева занят, следовательно ходатайство защиты нардепа о возвращении ее вещей, изъятых во время обыска, перенесли. 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Не состоялся суд, его перенесли на 23-е число, и причина – что судья занят… Много ходатайств", – заявила Вера Савченко.По словам сестры нардепа, суд разрешил сотрудникам СБУ изымать боеприпасы и оружие, однако это не касалось личных вещей."Они изъяли печати, ноутбуки волонтеров и мой личный ноутбук. Это по старой накатанной схеме – если нужно рейдернуть предприятие, тогда изымают печати. Это единственное у меня объяснение... И сейчас я имею полное право их забрать, потому что суд не арестовал это имущество", – продолжила Вера Савченко.Она подчеркнула, что незаконно изъятое имущество должно быть возвращено в течение 48 часов. "В течение 48 часов должен суд решить, можно ли его оставить под следствием, вернуть владельцу… Но следователь уже убежал ", – сказала сестра Надежды Савченко. https://www.facebook.com/UNNews/videos/1681552145264564/ 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.10 апреля в квартире Савченко прошли обыски. Мать депутата Мария Савченко заявила, что сотрудники СБУ искали гранатометы и гранаты, но ничего не нашли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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