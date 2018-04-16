Известный российский журналист Аркадий Бабченко считает, что рок-музыканту, основателю групп "СерьГа", "Бригадиры" и "Гулливер" Сергею Галанину не стоит лезть в политику.

Об этом он написал на своей странице в , передает

Бабченко возмутил пост рокера, в котором тот упоминает о бывшем шпионе России Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Журналист опубликовал скриншот стиха Галанина, к которому оставил гневный комментарий.

"Ну, никто ж не заставляет, под страхом расстрела не проверяет глубину, добровольность и правдивость лизания, ногти в на Лубянке не выдергивает за невосторженность... Ну живи ты спокойно: давай свои концерты, руби бабло, не интересуйся политикой, считай что в Украине не все так однозначно - но просто, б**дь, промолчи. При чем здесь Скрипали... Ты, блин, понимаешь вообще, где рок-н-ролл, и где Скрипали?", - возмущается Бабченко.

"Вот само из них прет. Из самого сердца лезет. Добровольно. Без всякого Путина. Сами, все сами", - отметил журналист.

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