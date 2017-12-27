Правоохранители задержали группу подозреваемых в убийстве и.о. директора Укрспирта Виктора Панкова,передает со ссылкой на .

Сообщил на пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев, передает hromadske.ua.

"Прекращено преступную деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе ", - сообщил Князев.

Задержанные также причастны к избиению бизнесмена 29 марта, взрыва у ВУЗа 1 Мая и покушения на другого бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня.

Полиция задержала преступную группу, которая отстреливалась из автосалона.

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