|Задержали подозреваемых в убийстве бывшего директора Укрспирта
|27.12.2017 05:08
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Правоохранители задержали группу подозреваемых в убийстве и.о. директора Укрспирта Виктора Панкова,передает со ссылкой на .
Сообщил на пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев, передает hromadske.ua.
"Прекращено преступную деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе ", - сообщил Князев.
Задержанные также причастны к избиению бизнесмена 29 марта, взрыва у ВУЗа 1 Мая и покушения на другого бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня.
Полиция задержала преступную группу, которая отстреливалась из автосалона.
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